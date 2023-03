PF investiga caça ilegal de búfalos em Goiás

A Polícia Federal (PF) investiga a caça ilegal de búfalos em Goiás. Nesta terça-feira, 28, a corporação deflagrou a Operação Alvo Reverso para combater o crime feito por colecionadores, atiradores e caçadores (CACs), na zona rural da região nordeste do Estado. A ação contou com o apoio de cerca de 50 policiais federais, distribuídos em 10 equipes, responsáveis pelo efetivo cumprimento de dez mandados judiciais de busca e apreensão nos municípios de Monte Alegre de Goiás e Formosa, em Goiás, além de cumprimento de mandatos também em Brasília, no Distrito Federal, e em Curitiba, Ponta Grossa e Tibagi, ambas cidades localizadas no Paraná. Armas, munições e dinheiro foram apreendidos. No entanto, até o momento, não foi divulgado o balanço. De acordo com a PF, os suspeitos tiveram seus registros de CACs suspensos judicialmente e poderão responder pelos crimes de caça ilegal de animais asselvajados, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, além de apologia criminosa e exercício arbitrário das próprias razões. “O nome da operação faz referência ao caçador que se tornou alvo por fazer uso indevido de suas prerrogativas como CAC, promovendo a caça ilegal de animais asselvajados”, informou em nota a corporação.

