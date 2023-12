PF prende dois passageiros de voos internacionais transportando cocaína

Agentes da Polícia Federal (PF) prenderam dois passageiros de voos internacionais que tentavam embarcar para a Europa com cocaína dentro de preservativo e cápsulas. As prisões aconteceram na quarta-feira, 20, no Aeroporto Internacional de São Paulo. Segundo informações da corporação, as prisões aconteceram em ações distintas e voos diferentes, sendo uma brasileira e um brasileiro detidos quando embarcavam para Paris, capital da França. Na primeira ação, os policiais federais, ao realizarem a busca pessoal, encontraram grande porção de cocaína prensada dentro de um preservativo introduzido no corpo da passageira. Ao ser flagrada, a mulher informou que havia engolido uma grande quantidade de cápsulas contendo a mesma droga. Pelo risco de morte, a passageira foi encaminhada ao hospital público para expelir com segurança a substância engolida. Na segunda ação, a equipe da PF encontrou cápsulas de cocaína dentro da roupa intima do passageiro. O homem também informou ter engolido cápsulas com cocaína e, por esse motivo, também foi conduzido ao hospital. Os brasileiros receberam alta hospitalar e foram encaminhados Justiça Federal onde poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Leia também

Vereadores de São Paulo votam projeto de revisão do zoneamento urbano nesta quinta



Intenção de compra para o Natal no Brasil apresenta redução significativa