PF prende ex-chefe de setor da PM do DF e mais 3 por atos em Brasília

A Polícia Federal cumpriu quatro mandados de prisão esta terça-feira (7), quando aconteceu a quinta fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os ataques em Brasília, ocorridos no dia 8 de janeiro.

O ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do DF, coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, foi um dos detidos. Os demais são o tenente Rafael Pereira Martins, o capitão Josiel Pereira César, ajudante de ordens do comando-geral da PM-DF, e o major Flávio Silvestre de Alencar, que apareceu em imagens liberando acesso para que os invasores entrassem no prédio do STF.

Os mandados foram expedidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal). A operação mira os suspeitos por omissão antes e durante as invasões nas sedes dos três poderes.