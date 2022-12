Defesa Civil libera R$ 2,5 milhões para cidades baianas atingidas pelas chuvas

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou, nesta terça-feira (27), o repasse de mais de R$ 2,5 milhões a sete cidades brasileiras atingidas por desastres naturais. Do total de municípios contemplados, quatro ficam na Bahia.

O maior repasse – de mais de R$ 704 mil – é para o município de Itapicuru, no nordeste baiano, afetado por chuva intensas. Os recursos serão empregados na compra de cestas básicas, colchões e kits de higiene, limpeza e dormitório. A ação vai atender mais de 2,2 mil pessoas.

Ainda na Bahia, as cidades de Marcionílio Souza e Itapitanga vão receber, respectivamente, R$ 594 mil e R$ 353 mil para a compra dos mesmos itens. No total, quase cinco mil pessoas serão atendidas. Já o município de Baixa Grande, no mesmo estado, vai contar com mais de R$ 352 mil para pavimentação e rejuntamento de calçamento, atendendo sete mil pessoas. Todas as cidades foram castigadas pelas fortes chuvas.

Em Minas Gerais, Três Corações vai ter à disposição mais de R$ 223 mil para compra de telhas, após a cidade ser atingida por queda de granizo. A ação vai atender mais de 2,2 mil pessoas.

Ainda no estado mineiro, Divisópolis vai receber mais de R$ 161 mil para a compra de cestas básicas, colchões e kit de higiene, atendendo mais de 1,5 mil. Por fim, Luisburgo vai receber mais de R$ 115 mil para obras de recuperação de bueiro e restabelecimento de acesso de ponte. A ação vai atender 200 pessoas.