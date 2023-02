PF prende homem com R$ 125 mil na Rodoviária do Rio de Janeiro

Na manhã deste domingo, (5/2), a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem, integrante de uma organização criminosa, na Rodoviária do Rio de Janeiro, região portuária da cidade.

O preso, de 62 anos, foi abordado por policiais federais, no momento em que desembarcava no Rio, vindo de Vitória, no Espírito Santo. Com ele, os policiais encontraram R$ 125 mil reais, em espécie.

As investigações apontam que o dinheiro é proveniente da arrecadação de máquinas caça-níqueis e jogo do bicho na capital capixaba. A quantia seria entregue aos chefes da organização criminosa.

O preso foi conduzido à Superintendência Regional da PF, na Praça Mauá, para lavratura do auto de prisão em flagrante e, após as formalidades de polícia judiciária, será encaminhado ao sistema prisional do estado.