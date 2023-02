PF realiza operação contra falsificação de diplomas de medicina em dois Estados

A Polícia Federal (PF) realizou a Operação Catarse nesta quinta-feira, 9, visando desarticular um esquema criminoso especializado na falsificação de diplomas do curso de medicina. No total, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em dois Estados, designados pela 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, nas cidades de Belford Roxo (1), Teresópolis (5), na capital carioca (4), além de Montes Claros (1), em Minas Gerais. A operação, chamada de Catarse, teve início após o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) relatar a existência de requerimentos de registro profissional com documentos falsificados de graduação do curso, segundo informou a PF. Foram apreendidos aparelhos celulares, jalecos, carimbos, documentos de identificação, carteira CREMERJ, histórico escolar, diplomas, entre outros, com indícios de falsificação. Duas pessoas já haviam sido presas em flagrante na sede do Conselho. Eles tentavam adquirir os registros de forma irregular. Durante a operação, a PF colheu provas que possibilitaram encontrar pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema. Entre elas, duas clínicas médicas.

