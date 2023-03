PF resgata em terra indígena Yanomami adolescente desaparecida havia um mês

A Polícia Federal (PF) resgatou na terra indígena Yanomami, na noite desta terça-feira, 14, uma adolescente, de 15 anos, que estava desaparecida há um mês. A mãe da jovem havia registrado o sumiço em Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil de Roraima em 12 de fevereiro. Durante a Operação Libertação, no rio Mucajaí, os policiais federais localizaram mulheres em uma embarcação. Entre elas estava a jovem. Segundo a PF, ambas “teriam sido cooptadas por agenciadores para se prostituírem no garimpo”, informou. Questionada sobre os fatos, a adolescente relatou que teria recebido uma proposta para ser cozinheira no garimpo através de um contato em uma rede social e que teria saído para o garimpo em um voo já no dia seguinte ao contato. No deslocamento, a menor conheceu outras quatro mulheres que também teriam sido cooptadas para prostituição na terra Yanomami. A jovem teria passado mais de 20 dias na região de garimpo. Além das violências sofridas pela jovem, a PF investiga a organização criminosa envolvida na cooptação de mulheres e adolescentes para se prostituírem nas áreas de garimpo do Estado. A ação contou com a participação do Ibama, Forças Armadas, Força Nacional de Segurança Pública, Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

