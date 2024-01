PF vê desacato e solta mulher presa pela PM sob acusação de terrorismo

A mulher detida pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) sob acusação de ameaça de atentado terrorista na área próxima ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (8/1), foi liberada pela Polícia Federal, que viu o crime apenas como desacato.

O caso aconteceu na tarde de ontem, quando a PMDF afirmou ter detido a professora Sandra Leite Teixeira, que teria ameaçado contaminar o ambiente próximo ao STF com um agente biológico usado em ataques terroristas.

A corporação afirmou que foi chamada por testemunhas que presenciaram a mulher agredindo policiais judiciários e ameaçando contaminar o ambiente com antraz, uma bactéria altamente tóxica que é usada em “bioterrorismo”.

Ela estava com um spray de pimenta e taser de choque no carro, adesivado com uma película de apoio ao presidente Lula (PT). A PM afirmou que prendeu a mulher e a conduziu para a 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), mas que a equipe foi informada que a ocorrência deveria ser registrada na Polícia Federal.

A PF analisou o caso. A detida assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desacato e foi liberada.

Ataques de fúria A mulher já protagonizou outros casos de ataques de fúria por Brasília no passado. Ela teve candidatura a deputada distrital indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF) nas eleições de 2014, por não ter filiação ao partido pelo qual tentava concorrer.

Dentro da própria legenda, à época, os membros citavam necessidade de tratamento psicológico da mulher.