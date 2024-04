PGR denuncia Carla Zambelli e hacker por invasão a sistema da Justiça

Investigação aponta que deputada teria contratado os serviços de Walter Delgatti para inserir dados no CNJ; ele admitiu o crime, mas defesa da parlamentar refuta acusações

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou denúncia contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o hacker Walter Delgatti Neto, acusando-os de invasão a dispositivo informático e falsidade ideológica. A investigação aponta que Zambelli teria contratado os serviços de Delgatti para invadir um sistema da Justiça, com o objetivo de demonstrar sua vulnerabilidade. Delgatti admitiu ter sido contatado pela deputada, conforme relatado na denúncia assinada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet. O documento descreve como o hacker conseguiu acessar o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e inserir documentos falsos. Zambelli, conhecida por ser uma das principais aliadas do presidente Jair Bolsonaro, foi alvo de uma operação da Polícia Federal juntamente com Delgatti.

Registros financeiros indicaram que pessoas próximas a Zambelli transferiram dinheiro para o hacker. A defesa da deputada refutou as acusações, alegando a falta de provas de sua participação nos crimes. Já a defesa de Delgatti afirmou que ele colaborou com as autoridades e ajudou a identificar a mandante e financiadora das ações ilícitas.

