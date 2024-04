Ao vivo: Poder360 entrevista o senador Marcelo Castro (MDB-PI)

O congressista falará sobre o Novo Código Eleitoral, a PEC do fim da reeleição e a prisão do deputado Chiquinho Brazão

O senador Marcelo Castro (MDB-PI) é o relator do Novo Código Eleitoral e da PEC do fim da reeleição Sérgio Lima/Poder360 – 17.ago.2022

PODER360 11.abr.2024 (quinta-feira) – 10h31



O Poder360 entrevista nesta 5ª feira (11.abr.2024), ao vivo, o senador Marcelo Castro (MDB-PI), no estúdio do jornal digital, em Brasília (DF).

O repórter Gabriel Buss perguntará sobre a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) e os ataques do dono do X, Elon Musk, ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. O congressista também falará sobre o Novo Código Eleitoral e a PEC do fim da reeleição.

Assista, ao vivo, a partir das 11h:

Marcelo Castro tem 73 anos. É médico e senador pelo estado do Piauí desde 2019. Antes, foi ministro da Saúde do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, deputado federal e deputado estadual. No Senado, é vice-líder do MDB e relator do Novo Código Eleitoral e da PEC do fim da reeleição.