PGR denuncia Carla Zambelli por porte ilegal de arma e constrangimento

Procuradoria-Geral da República também pediu que a deputada pague uma indenização e tenha seu porte de arma cancelado de forma definitiva

Fátima Meira/Futura Press/Estadão Conteúdo – 24/10/2022

Ministro Gilmar Mendes, do STF, será responsável por decidir se aceita ou não a denúncia



A Procuradoria-Geral da República (PGR) entrou com uma denúncia contra Carla Zambelli por porte ilegal de arma e constrangimento. A denúncia foi apresentada pela vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo. No parecer, Lindôra disse que, apesar de ter posse de arma para uso pessoal, Zambelli não tinha autorização para o manejo ostensivo da pistola em espaço público. Na véspera do segundo turno das eleições, Zambelli perseguiu um homem no bairro do Jardins. Na ocasião, a deputada sacou a arma e correu atrás do jornalista Luan Araújo até um restaurante da região. Na avaliação da PGR, a conduta de Zambelli colocou em risco a coletividade. Além disso, a PGR afirma que o jornalista não oferecia perigo ou ameaça real que justificasse o uso da pistola. A PGR pede que Zambelli responda por porte ilegal e arma e constrangimento mediante uso de arma de fogo. A Procuradoria pede ainda que a parlamentar pague uma indenização no valor de R$ 100 mil por danos morais coletivos, além do cancelamento do porte de arma em definitivo. A PGR já solicitou a suspensão do porte de arma da parlamentar. Três pistolas e um revólver de coleção registrados no nome de Zambelli foram confiscados. Gilmar Mendes, relator do caso no STF decidirá se aceita a denúncia ou não.

*Com informações do repórter David de Tarso