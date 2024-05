Pimenta posta vídeo com sua versão de cobrança de prefeito gaúcho

Imagens publicadas pelo ministro mostram conversa com Fabiano Feltrin (PP), que reclama da ajuda de R$ 300 mil do governo

O ministro da Secom, Paulo Pimenta (foto), disse ter sido tratado de forma hostil pelo prefeito de Farroupilha ao ligar oferencendo ajuda Henrique Raynal/Casa Civil – 7.mai.2024

PODER360 10.mai.2024 (sexta-feira) – 15h30



Um vídeo publicado pelo deputado estadual Pepe Vargas (PT-RS) na 5ª feira (9.mai.2024) mostra a versão do ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social), Paulo Pimenta, da conversa com o prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin (PP), que aparenta estar irritado.

Pimenta diz ligar para o chefe do Executivo Municipal depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ver o seu vídeo declarando que a ajuda do governo federal não estava chegando ao município. O contato teria sido feito a pedido de Lula.

O chefe da Secom disse que a Prefeitura de Farroupilha não enviou plano de trabalho para solicitar o aporte da União e pergunta se há algo “pendente” que ele possa ajudar.

“O senhor está ligando para me xingar ou para ajudar? As coisas estão pendentes em todos os municípios. Temos que ter dinheiro para a nossa Defesa Civil”, declara Feltrin em tom alterado.

Ele continua: “Eu acho que o senhor, como gaúcho, deveria estar ligando para me dar o acolhimento”.

“Eu estou ligando para me colocar à disposição do senhor”, afirma Pimenta.

Em seguida, Feltrim reclama do valor repassado do governo federal. “R$ 300 mil. O senhor acha que eu vou fazer o que aqui?”, questiona irritado.

Pimenta explica que o aporte é só para ajudar em necessidades emergenciais, no prazo máximo de 72 horas, que seria o tempo de elaboração do plano de trabalho. A ligação cai pouco depois.

ENTENDA O deputado federal tenente-coronel Zucco (PL-RS) publicou vídeo no Instagram na 5ª feira (9.mai) do prefeito de Farroupilha discutindo com o ministro da Secom por telefone.

Na ligação, Feltrin cobra Pimenta sobre o valor que será repassado ao município gaúcho.

“Da maneira como está, vai vir R$ 300 mil para Farroupilha. Só em uma contenção que eu tenho que fazer aqui é mais de R$ 10 milhões. R$ 300 mil, o senhor acha que eu vou fazer o que aqui?”, diz o prefeito.

Depois, Pimenta publicou um vídeo respondendo às declarações do prefeito e dizendo que o aporte era só uma “ajuda emergencial” para a compra de itens de necessidade básica (água, comida, material de limpeza e higiene).

“Isso não tem nada a ver com os projetos de vão ser apresentados pelas prefeituras. Mais de 30 municípios já tiveram projetos aprovados. Farroupilha vai fazer o plano de trabalho para a reconstrução, para o restabelecimento. Isso não tem nada a ver com a ajuda humanitária, que são esses R$ 300 mil”, disse Pimenta.

O ministro afirmou que Fabiano Feltrin tentou espalhar uma mentira sobre a ajuda do governo. “É hora de a gente agir com honestidade, com equilíbrio, e ter a responsabilidade da função, do cargo que a gente exerce”, disse.

Na 4ª feira (8.mai), o prefeito de Farroupilha já havia publicado um vídeo no Instagram afirmando que os recursos anunciados pelo governo federal não chegaram aos municípios afeados pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

“Nós precisamos de dinheiro do governo federal. Nós precisamos de dinheiro para a saúde. Nós temos 110 hospitais atingidos no Rio Grande do Sul, 17 deles sem nenhum tipo de serviço. Nós temos 75 hospitais que estão com serviços apenas parciais e já com dificuldade de insumos de oxigênio, gases medicinais”, declarou Feltrin.

