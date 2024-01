Pipoca do BBB24 escapou de vulcão em erupção durante viagem com amigo

Nizam Hayek Abou Jokh, anunciado no time Pipoca do BBB24, contou uma curiosidade peculiar em entrevista ao Gshow antes de ser confinado. O rapaz de 32 anos afirmou que escapou de vulcão em erupção durante uma viagem de para a Nova Zelândia, quando pensavam visitar o White Island ou Whakaari, como é conhecido o ponto turístico.

Por conta do atraso de um amigo que o acompanhava na aventura, os dois decidiram mudar o destino e, mais tarde, ficaram sabendo que oito pessoas, que estavam no navio que iriam embarcar, morreram. Nizam trabalhou em cruzeiros internacionais e viajou para 62 países, conhecendo 140 cidades. É descendentes de libaneses e cultua sua origem árabe.

O bonitão também é conhecido pelo sucesso com a mulherada, já tendo se envolvido com a atriz da TV Globo Carol Marra. É seguido pela irmã de Ivete Sangalo, Cynthia Sangalo, e as sobrinhas da cantora, Maria Sangalo e Camila Nunes, que conheceu em uma das embarcações que prestou serviço.

BBB24 Nizam

Nizam Foto: Divulgação

Nizam se inscreveu pela primeira vez no BBB e já teve a sorte de cair nas graças de Boninho, diretor da atração. Em outras edições, chegou a fazer dois vídeos, mas perdeu o prazo de inscrição. Que sortudo!