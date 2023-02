Pipoco tem brigas durante passagem do trio de Léo Santana no Morro do Cristo

Nem todo mundo foi para o circuito Tapajós aproveitar o Pipoco com alegria. Muitas brigas também foram registradas durante a passagem do trio do cantor Léo Santana, na festa pré-carnavalesca nesta terça-feira (14).

Os momentos mais intensos aconteceram na região do Morro do Cristo, onde o espaço do circuito encurta. Era por volta das 20h50 quando a primeira confusão começou. Uma roda se abriu na multidão, com muito empurra-empurra e policiais militares atingindo foliões na tentativa de encontrar baderneiros. Também houve ação da Guarda Municipal.

Tudo foi testemunhado pela reportagem do CORREIO. A confusão se repetiu pelo menos outras duas vezes antes do trio passar do Camarote do Gigante – do próprio cantor Léo Santana – e avançar para o Farol da Barra.

Em nota, a Guarda Civil Municipal informou que “durante Patrulhamento Preventivo ao longo do circuito Tapajós, precisou realizar diversas intervenções enérgicas em situações de brigas generalizadas e de grandes proporções, a exemplo da ocasião citada pelo CORREIO”.

(Foto: Paula Fróes/ CORREIO)

O órgão informou ainda que possui agentes atuando de forma descaracterizada para facilitar a identificação de brigões e indicação de possíveis pontos de conflitos.

O CORREIO tentou contato com a Polícia Militar, mas não obteve resposta até esta publicação.

