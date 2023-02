‘Uma derrota que não podemos aceitar’, diz Jacaré após queda para o Fortaleza

O Bahia vive um momento conturbado na temporada. O tricolor foi derrotado pelo Fortaleza, por 3×0, na Fonte Nova, na noite desta terça-feira (14), e segue sem vencer na Copa do Nordeste.

O tricolor foi alvo de protestos da torcida durante a partida. O lateral Cicinho e o técnico Renato Paiva foram os principais alvos. Após o confronto, o atacante Jacaré lamentou o resultado e atuação do Esquadrão.

“Uma derrota que a gente não pode aceitar. A gente foi para o intervalo com três gols. O professor conversou com a gente, temos que nos impor para buscar a classificação”, disse.

Com apenas um ponto em três jogos, o Bahia é o vice-lanterna do grupo B da Copa do Nordeste. O time está a três pontos da zona de classificação, mas a diferença pode aumentar no complemento da rodada.

O próximo desafio do Bahia no Nordestão será na sexta-feira (17), contra o Atlético de Alagoinhas, no estádio Carneirão.