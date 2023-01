Piqué responde provocação de Shakira em hit e surge com um Twingo

A novela da separação de Shakira e Piqué ganhou mais um capítulo. Após a cantora lançar uma música recheada de indiretas ao ex-marido, em parceria com o DJ Bizarrap, foi a vez do espanhol rebater a provocação. Neste domingo (15), o ex-jogador chegou a um evento dirigindo um Renault Twingo.

O carro foi citado por Shakira na canção em questão, Shakira BZRP Music Sessions #53. Em um dos trechos do hit, que chegou a 100 milhões de visualizações no YouTube, ela diz que Piqué “trocou uma Ferrari por um Twingo”, se referindo a atual namorada dele, a jovem Clara Chia.

O ex-zagueiro já havia anunciado na TV espanhola que iria com o carro citado na música ao Kings League, torneio de futebol criado por ele. O espanhol ainda fechou um acordo de patrocínio com a Renault. O Twingo é um carro popular vendido em países europeus. No Brasil, pode ser comparado ao Sandero, também comercializado pela marca francesa.

Essa não foi a primeira resposta de Piqué à música de Shakira. Na última sexta-feira (13), o ex-jogador disse que a marca de relógios Casio iria patrocinar o Kings League. A empresa também foi citada no hit, mais uma vez como provocação a Clara Chia: “Você trocou um Rolex por um Casio”, diz o trecho.

Shakira e Piqué ficaram juntos por 11 anos e tiveram dois filhos: Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7. O relacionamento terminou no ano passado, após supostas traições do ex-atleta do Barcelona.