Após “demissão”, Dani Calabresa volta à Globo ao lado de Paulo Vieira

Após não ter o seu contrato de exclusividade renovado com a Globo, Dani Calabresa voltará à emissora em 2023. A humorista será responsável pela apresentação do CAT BBB, confirmado na nova temporada do reality. Paulo Vieira também está confirmado na atração como o Big Terapia.

“Na minha opinião, o BBB é o programa mais comentado do país, então, fazer parte disso é muito especial. É um desafio diferente para minha carreira de atriz e apresentadora. Sinto que o meu carinho pelo reality como espectadora ajuda na hora de sugerir piada, brincadeiras ou imitações para a equipe de redação. Eu realmente sou fã do Big Brother Brasil”, declarou Calabresa.

“Não vejo a hora de voltar a atender ao telefone do CAT BBB”, disse a humorista. “A troca com o público é maravilhosa! Estamos em janeiro de 2023 e, até hoje, em programas de TV e eventos de que participo, me pedem para imitar a Jade, Laís, Naiara, Larissa… Fico muito feliz com esse carinho”, completou Dani, que imitava as sisters durante o programa.

Já Paulo Vieira, volta para entrevistar os eliminados da semana no Big Terapia. O humorista lembra que o programa surgiu de surpresa no ano passado. “Ano passado, quando entraram na casa, eles não sabiam que existia o quadro, então, era uma surpresa. Deu muito certo, mas acredito que agora, sabendo da intenção, eles vão vir muito mais animados e rendendo mais ainda para essa entrevista”, contou.