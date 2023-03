PL de Bolsonaro e PT de Lula selam acordo em conversa ao pé do ouvido

Representantes do PL e do PT na Câmara dos Deputados, Altineu Côrtes e Zé Guimarães selaram acordo em conversa ao pé do ouvido flagrada pela coluna. A tratativa entre os parlamentares dos partidos de Bolsonaro e Lula envolveu a presidência de comissões da Casa.

Altineu Côrtes disse que o PL, partido mais numeroso da Câmara, cederia ao PT a presidência da poderosíssima Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Isso se, em troca, puder indicar o relator-geral do Orçamento de 2024. E, também, caso o PT abra mão da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC), que analisará gastos do governo Lula.

Zé Guimarães, que já havia debatido a proposta com colegas do PT, selou o acordo. A CCJ, que ficará com o partido de Lula, é essencial para acelerar ou embarreirar a tramitação de projetos na Câmara.

Já a o relator-geral do Orçamento indicará a destinação de verbas federais para municípios no ano que vem. Em ano eleitoral, trata-se de um canhão. Para a função, o PL indicará Luiz Carlos Motta, de São Paulo, como antecipou a coluna. Ele é muito próximo do presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto.

Já para a presidência da CFFC, que poderá incomodar Lula, o PL indicará a bolsonarista Bia Kicis, do Distrito Federal.

Em tempo: hoje em partidos antagônicos na Câmara, Altineu Côrtes e Zé Guimarães nutrem antiga relação de confiança.

Zé Guimarães, um dos deputados mais próximos de Lula, conversa com Altineu Côrtes, do PL de Bolsonaro