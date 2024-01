Plano de segurança do DF em 8 de Janeiro será teste para Cappelli

Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

1 de 1 Imagem colorida do secretário-executivo no Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, em Brasília – Foto: Hugo Barreto/Metrópoles

@hugobarretophoto

O presidente Lula (PT) deixará para depois do 8 de Janeiro a decisão de quem será o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Até lá, quer manter Flávio Dino no cargo para que ele participe do ato pela democracia, marcado para a próxima segunda-feira (8/01), no Congresso Nacional.

Até lá, o ministro interino da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, finaliza os últimos preparativos para o plano de segurança do Distrito Federal, sobretudo na Esplanada dos Ministérios. É esperada uma pequena manifestação de “patriotas” no local, mas eles não devem passar do Museu Nacional da República.

Cappelli terá esses 7 dias próximos para mostrar trabalho e eficiência no plano de segurança. Para o grupo que quer mantê-lo no cargo, encabeçado por Dino, o planejamento é considerado primordial.

O Ministério da Justiça trabalha com a expectativa de pequenas manifestações de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) em pontos do Brasil. Os chamamentos estão sendo feitos nas redes sociais, mas não representam grande perigo devido à baixa adesão.

