PM apreende maconha com imagens de Alexandre Moraes e Elon Musk no interior de SP

26 de abril de 2024 | 17:31

A Polícia Militar de São Paulo realizou uma apreensão de drogas em Louveira (que fica 60 km ao norte da capital paulista) nesta quinta-feira (25).

Dentre os entorpecentes, havia um tipo de maconha embalada com imagens de Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e Elon Musk, dono da Tesla e do X, ex-Twitter.

Os personagens são desafetos recentes. Moraes incluiu Musk no inquérito que investiga grupos criminosos que se articularam na internet para promover ataques às eleições e às instituições brasileiras em 2022 e 2023.

A reação do empresário foi chamar o ministro de “censor” e “antidemocrata”.

Dias depois, membros da Câmara dos Representantes dos EUA (semelhante à Câmara dos Deputados brasileira) afirmaram que Moraes realizou “ataques a liberdade de expressão” e divulgaram ao menos 44 decisões sigilosas do ministro no Supremo.

Durante operação no município de Louveira, realizada após denúncia anônima, a polícia apreendeu o total de 112 frascos com skunk (variedade mais potente de Cannabis), 275 pedras de crack, 286 embalagens de maconha, 293 de cocaína e 62 de haxixe.

O armazenamento ocorria em um cortiço na periferia da cidade. O endereço estava abandonado e ninguém foi preso.

As informações são da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

