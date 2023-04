PM desmonta laboratório de drogas e apreende mais de 130 kg de cocaína na Bahia

Um laboratório do tráfico de drogas foi localizado e desmontado por policiais militares da 7ª CIPM, na noite desta quinta-feira (6), no município de Eunápolis, no extremo sul da Bahia.

Os PMs foram informados de que um imóvel abandonado era utilizado como laboratório na Rua Paulo Afonso II, no bairro de Sapucaeira. No local, os militares constataram o fato.

Foram encontrados 132 quilos e 780 gramas de cocaína, 15 quilos e 510 gramas de uma substância branca desconhecida para misturar cocaína, dois litros de acetona, 800 ml de amônia, 120 mil de óleo secante, 60 ml de diluente de esmalte, 40 ml de veneno, uma balança, 10 quilos de grampo para cerca, sete trilhos tipo jacaré (furar pneus),oito quilos e 650 gramas de miguelitos, 5 litros de combustível, 13 balões inflamáveis tipo festa, dois tambores plásticos de 100 litros, dois baldes plásticos e um tambor plástico de 10 litros.

Todo material apreendido foi apresentado na delegacia, onde foram tomadas as medidas cabíveis.