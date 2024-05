CBMBA envia 22 bombeiros para o Rio Grande do Sul

Os militares vão dar apoio às ações para minimizar os estragos relacionados à chuva que incide no estado.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) enviou 22 bombeiros militares para o Rio Grande Sul, nesta quinta-feira (2). Os militares vão dar apoio às ações para minimizar os estragos relacionados à chuva que incide no estado.

“No Rio Grande do Sul a situação está bastante delicada e nossos bombeiros vão reforçar o trabalho realizando buscas e dando suporte à população local. Nestes momentos todo apoio é necessário, pois as pessoas estão bastante vulneráveis e muitas tiveram que deixar suas residências por algum tipo de risco”, explicou o comandante-geral do CBMBA, coronel BM Adson Marchesini.

Os bombeiros baianos vai atuar nas regiões mais atingidas pela chuva. O Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade por causa da chuva. Até a manhã desta quinta, 13 mortes tinham sido confirmadas e centenas de pessoas estavam desabrigadas ou desalojadas.

Texto e fotos: Ascom CBMBA