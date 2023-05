PM fardado é detido em BH após oferecer queijo para pagar programa

Um policial militar foi detido depois de tentar pagar um programa sexual com uma peça de queijo em Belo Horizonte (MG). A garota de programa recusou e houve confusão, mas no final o dono do local onde os dois estavam acabou aceitando a permuta.

Segundo a ocorrência, o caso foi na segunda-feira (15), em um hotel que funciona como casa de prostituição no Centro da cidade. O PM ainda teria ameaçado a garota de programa. A informação é do G1 Minas.

O boletim destaca ainda que o PM estava fardado, incluindo a plaqueta de identificação e a boina, quando chegou ao estabelecimento pedindo “uma hora”. A atendente informou que o custo seria de R$ 200.

O PM foi para o quarto com uma garota de programa, mas quando acabou ele colocou na cama uma peça de queijo e um aparelho da marca Nokia dizendo que aquilo seria o pagamento.

A garota não concordou e quando ela expressou o descontentamento, o PM a ameaçou perguntando se ela iria “folgar” com ele e destacando que era policial.

Depois, o cliente tentou ir embora, mas foi detido por outros funcionáros.

Todos foram até 6ª Companhia do 1º batalhão da PMMG, mas o gerente do hotel acabou dispensando mais medidas, aceitando o queijo e o celular como pagamento. Não foi informado o tipo de queijo.

O caso foi registrado na Corregedoria da PM.