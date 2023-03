PMs são presos por assassinato de mulher e sogra de tenente no CE

Dois policiais militares foram detidos suspeitos de participação no duplo assassinato que vitimou a advogada Rafaela Vasconcelos de Maria, de 34 anos, e a mãe dela Maria Socorro Vasconcelos de Maria, de 78 anos, crime ocorrido na tarde dessa sexta-feira, 24, em Morrinhos, no Litoral Norte do Ceará.



Os dois suspeitos foram encaminhados na noite deste sábado, 25, ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Rafaela era esposa de um tenente-coronel da Polícia Militar. Ela e a mãe foram sepultadas na tarde deste sábado em Morrinhos.

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) informou que, por meio da Delegacia de Assuntos Internos (DAI), autuou em flagrante os dois policiais militares por homicídio.

De acordo com a CGD, equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil deram início às diligências logo após o crime.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) explicou que a prisão foi resultado de ação conjunta realizada por equipes da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

“Policiais do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) da PMCE, da Coin da SSPDS e da Delegacia Municipal de Marco da PC-CE realizaram diligências que culminaram na captura dos suspeitos.”

Ainda na nota, a SSPDS aponta que os “seus órgãos vinculados que não compactuam com desvios que venham a ser cometidos por servidores do Sistema de Segurança Pública”.

Os policiais foram abordados exatamente no mesmo lugar onde a moto usada no crime tinha sido abandonada, conforme a CGD.

“Eles estavam em um veículo Colbat. No interior do carro, foram localizados dois capacetes. Os objetos apreendidos foram encaminhados à Perícia Forense, inclusive aparelhos celulares.”

A CGD/DAI informa que segue com as investigações em andamento para identificar as participações de outras pessoas no crime.

“Os militares estão à disposição da Justiça. A Controladoria instaurou, ainda, procedimento disciplinar para apuração na seara administrativa”, completa. As informações são do Jornal O Povo.