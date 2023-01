Pedro Scooby rebate acusações de Luana Piovani: “Não é guerra”

“Na minha cabeça não é guerra”, essa é a visão de Pedro Scooby em relação aos desentendimentos e a batalha judicial que vive com a ex-esposa Luana Piovani. Em entrevista exclusiva ao titular da coluna LeoDias, o surfista rebateu as acusações feitas pela ex-esposa nas redes sociais.

Nas últimas semanas, a Luana usou as redes sociais para tecer críticas e acusações contra Scooby, pai de seus três filhos, Dom, Ben e Liz, em uma das publicações a atriz afirmou que o surfista estava tentando tornar a guarda das crianças, que atualmente é compartilhada, unilateral.

Questionado sobre essa afirmação, o surfista nega que pretenda tirar a guarda das crianças da atriz. “Não pedi para ficar com eles no Brasil! Existiu um processo aqui em Portugal, que eu mandei segurar, não era para tirar as crianças dela”, afirmou.

Surfista Pedro Scooby

Pedro Scooby em entrevista à coluna LeoDias

Surfista Pedro Scooby e jornalista LeoDias

Pedroo Scooby e entrevista a Leo DiasReprodução

Pedro Scooby – Foto – Revista Harpers Bazaar

O surfista Pedro Scooby, ex-BBB21, também virou queridinho da moda por seu estilo descomplicado e ousado. Estampou as capas das revistas GQ e Harper’s BazaarLorena Dini/Harper’s Bazaar/Reprodução

Pedro-Scooby-Aeroporto

Pedro Scooby desabafou após ficar preso no aeroporto com os três filhosReprodução/Instagram

Luana Piovani e os filhos, frutos do relacionamento com Pedro Scooby (Reprodução: Instagram)

Luana Piovani e os filhos, frutos do relacionamento com Pedro Scooby Reprodução/Instagram

Luana-Piovani-BBB23

Luana Piovani debocha do BBB23: “Vai ter semi famosos de novo”Reprodução/Instagram

Surfista Pedro Scooby e atriz Luana Piovani

Luana Piovani e Pedro ScoobyReprodução/Montagem

“Acontece que esse ano ela vai ficar fevereiro inteiro no Brasil, vai ficar abril e maio também no Brasil, pelo que entendi, por causa do trabalho, ótimo, mas porque as crianças não podem estar lá [Brasil]? Elas vão estar com o pai e com a mãe, ela poderia visitar a hora que quisesse, poderia pegar as crianças levar para São Paulo quando estivesse trabalhando em São Paulo, podíamos fazer milhões de maneiras. Eu só pensei na opção, conversar sobre o assunto. As crianças gostaram de ter esse lance de ter uma irmã mais nova, tá ali presente na vida, mas tudo bem”, explicou o surfista.

Ainda em entrevista à coluna, Scooby questionou o motivo da ex-companheira optar por expor os desentendimentos nas redes sociais.

“Por que esse lugar de querer massacrar até o fim, de ‘eu quero acabar com a vida dele’? A questão então parou de ser as crianças e virou eu? Me destruir? Me destruir vai ser um lugar bom para as crianças?”, finalizou o surfista.

A coluna LeoDias procurou Luana Piovani, mas a atriz não quis dar entrevista.

Assista a entrevista completa

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.