Pode isso? Ex-lutador de UFC perde apostas e pede dinheiro na web

O clássico paranaense, entre Athletico e Coritiba, disputado no fim de semana, gerou um problema curioso para o ex-lutador de UFC Wanderlei Silva, que apostou no seu time, o Coxa, e perdeu um punhado de dinheiro.

Foi certamente um dos jogos mais emocionantes da 5ª rodada da Série A. O Coritiba foi para o intervalo em vantagem, por 1 x 0. Nesse momento, – acreditando que seu time venceria – Wanderlei começou a desafiar torcedores adversários para fazer apostas. Mas o Furacão acabou ganhando por 3 x 2, numa virada sensacional, conquistada nos minutos finais.

O ex-lutador, então, resolveu gravar um vídeo que está repercutindo nas redes socais, pedindo doação para outros torcedores do Coxa, para auxiliar no pagamento de suas dívidas.

Em vídeo no Instagram, Wanderlei Silva, torcedor do Coritiba, implora por ajuda para pagar suas dívidas:

