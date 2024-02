Leite manda investigar policiais que prenderam homem negro agredido

A vítima foi imobilizada com uso de força pela Brigada Militar depois de denunciar uma tentativa de homicídio; agressor é um homem branco

A Polícia colocou o homem, que resistiu à prisão, contra a parede; ele foi levado à delegacia e, depois, liberado Reprodução/X @nietzche4speed – 17.fev.2024

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), determinou a abertura de uma sindicância para apurar uma abordagem da Polícia Militar neste sábado (17.fev.2024). Um homem negro foi imobilizado por policiais em Porto Alegre, capital do Estado, depois de denunciar uma tentativa de assassinato. O agressor seria um homem branco. Vídeos publicados nas redes sociais mostram que o homem negro foi detido com uso de força. “Determinamos via corregedoria da Brigada Militar a abertura de sindicância para ouvir imediatamente testemunhas e apurar as circunstâncias da ocorrência, com a mais absoluta celeridade”, escreveu Leite em seu perfil no X (ex-Twitter).