Polícia Ambiental resgata jacaré em bueiro após um mês percorrendo tubulações em SC

Um jacaré foi resgatado dentro de um bueiro nesta quarta-feira, 26, pela Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina. O caso curioso aconteceu no bairro Trindade, em Florianópolis. A corporação foi comunicada sobre a presença do animal nas tubulações por moradores do bairro. Em um trabalho conjunto com agentes do Instituto do Meio Ambiente (IMA), foi verificado que o animal não estava imóvel ou machucado. Após várias tentativas, o jacaré não foi resgatado. Um vídeo compartilhado pela corporação em uma rede social nesta quinta-feira, 27, mostra o momento em que o réptil é capturado (assista o vídeo abaixo). Após o resgate, o jacaré foi solto em uma área de mata. “Tal medida foi necessária, tanto para a proteção do animal, quanto para a população do entorno, tendo em vista o jacaré causar temor e oferecer até mesmo certo risco aos transeuntes”, disse a polícia ambiental.

