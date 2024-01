Polícia boliviana captura ex-diretor da Gaviões da Fiel ligado ao PCC

São Paulo – A polícia da Bolívia divulgou nesta quinta-feira (11/1) que conseguiu capturar Elvis Riola de Andrade, o Cantor, de 46 anos, que é ex-diretor da escola de samba Gaviões da Fiel e acusado de integrar o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Com passagens por homicídio e tráfico de drogas, Elvis foi pego em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e extraditado para o Brasil. Ele é condenado por executar a tiros um agente penitenciário a mando de líderes do PCC.

Elvis Riola, da Gaviões da Fiel e membro do PCC foi preso pela polícia boliviana Reprodução/Facebook

Riola é acusado de tráfico de drogas e foi condenado pela morte de um agente penitenciário a mando do PCC Reprodução/Facebook

Riola foi preso em 2020, mas fugiu do Brasil em 2021 quando foi transferido para o regime semiaberto Reprodução/Facebook

Riola foi diretor da escola de samba Gaviões da Fiel, ligado à principal torcida organizada do Corinthians Reprodução/Facebook

Elvis Riola é conhecido no PCC como “o cantor” Reprodução/Facebook

Cantor foi entregue à Polícia Militar (PM) brasileira na fronteira entre Puerto Quijarro e Corumbá, no Mato Grosso do Sul.

“Não vamos permitir que criminosos com antecedentes no exterior invadam a paz do povo boliviano”, comemorou Eduardo Del Castillo, ministro de Governo do país vizinho. “Firme na luta contra o crime transnacional”.

Morte de agente penitenciário Cantor respondeu pelo homicídio do agente penitenciário Denilson Dantas Jerônimo, de 27 anos, morto em Presidente Bernardes, no interior paulista, em 2009.

O agente penitenciário foi assassinado no portão de casa na frente da namorada. Segundo a investigação, a execução do agente de segurança havia sido decretada por líderes do PCC.

Na década de 2010, Cantor chegou a cumprir pena na Penitenciária 2 (P2) de Presidente Venceslau, no interior paulista, onde também estava a alta cúpula da facção.

Ele também respondeu a investigação por tráfico de drogas.