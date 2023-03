Polícia civil de Itamaraju, prende acusado de latrocínio de jovem arrastado até cafezal

A polícia civil de Itamaraju cumpriu no final da tarde de quarta-feira (29) de março, o mandado de prisão preventiva em desfavor de Jhon Lennon Eduardo dos Santos (21 anos).

Acusado de envolvimento no latrocínio de Edilson Oliveira Prates Junior, fato este ocorrido na manhã do dia 07 maio de 2022, cujo corpo foi localizado no dia seguinte as margens da rodovia Itamaraju x Jucuruçu na altura do KM 01.

Segundo depoimentos das testemunhas ouvidas, Edilson, vulgo “Junior”, o qual era homossexual, se encontrava em uma festa na casa de show denominada Território na companhia de amigos também homossexuais.

Em determinado momento, Edilson começou a conversar com Mateus Dias de Jesus, vulgo “Teka” (morto em confronto com a polícia no dia 22 de junho de 2022), Kauan Barboza Barreto, vulgo “Chico” (19 anos) e Jhon Lennon Eduardo dos Santos, sendo que os três entraram no veículo da vítima, um Pálio Cor Prata e foram para a casa da vítima onde permaneceram por alguns minutos e fizeram ingestão de bebida alcoólica.

Por volta das 05h40min, a vítima e os três indivíduos saíram da residência no veículo da vítima e em dado momento, anunciaram um assalto.

Consta nos depoimentos que a vítima teria reagido e foi morta por disparos de arma de fogo perpetrados por Kauan, vulgo “Chico”, sendo arrastada pelos indivíduos e deixada no cafezal nas margens da BA 284 Itamaraju x Jucuruçu, km 01.

Os indivíduos subtraíram o veículo Fiat Palio e o aparelho de celular da vítima e se deslocaram para o Distrito de Corumbau, Prado. Em Corumbau, venderam o veículo para outro criminoso condenado de nome Erly Ferreira Lima, vulgo “Neto”, o qual foi preso no dia 27/03/2023 (segunda-feira) no Bairro Jacaraípe, Serra/ES por roubo e extorsão, além de já possuir mandado de prisão definitiva por homicídio nesta cidade.

O aparelho de celular da vítima foi vendido para G.S.J., vulgo “Petróleo” e já se encontrava na posse de terceiros quando foi recuperado pela polícia civil de Itamaraju.

Os envolvidos serão indiciados por latrocínio consumado, haja vista a subtração do veículo e aparelho de celular da vítima e receptação. O inquérito será remetido à justiça tão logo seja concluído.

Jhon Lennon Eduardo dos Santos será encaminhado para o Conjunto Penal em Teixeira de Freitas onde permanecerá à disposição da justiça.

Em relação a Kauan Barboza Barreto, vulgo “Chico”, está foragido da justiça.

Fonte: DPC Gilvan de Meireles Prates