Polícia Civil do Rio deflagra operação para prender suspeitos pelo assassinato de advogado

A Polícia Civil do Rio deflagrou uma operação para cumprir mandados de prisão temporária de 30 dias contra dois suspeitos envolvidos no assassinato do advogado Rodrigo Marinho Crespo, no Centro do Rio de Janeiro. Os policiais da Delegacia de Homicídios da Capital estão em busca do policial militar Leandro Machado da Silva, do 15º BPM, e de Eduardo Sobreira Moraes, ambos considerados foragidos. Além dos mandados de prisão, os agentes também estão cumprindo mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos. A sede do batalhão de Duque de Caxias é um dos alvos da operação. Ainda não foi identificado o mandante do crime nem a motivação por trás do assassinato do advogado.

*Reportagem produzida com auxílio de IA