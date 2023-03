Polícia Civil do RJ apreende adolescente que planejava atacar escola

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu nesta sexta-feira, 24, um adolescente, de 17 anos, que planejava atacar uma escola no Centro. O plano foi descoberto após troca de informações com a Polícia Federal (PF), a Interpol e Secretaria de Educação do Rio de Janeiro (Seduc). O ataque seria executado contra alunos e professores da unidade de ensino ocorreria no dia 20 de abril, data que marca os 24 anos do massacre de Columbine, nos Estados Unidos. Na ocasião, dois alunos entraram em um colégio no Colorado e mataram 13 pessoas, sendo 12 estudantes e um professor. Outras 24 pessoas ficaram feridas. As informações eram compartilhadas pelo estudantes na internet e, de acordo com a apuração da polícia, ele também fazia apologia ao nazismo. Os agentes foram às ruas para cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar. O menor foi localizado e apreendido em uma via do Centro. Um outro mandado contra outro adolescente foi cumprido no Realengo, na zona oeste da capital fluminense. Segundo a polícia, ele também teria divulgado vídeos pela internet. O Realengo viveu um triste episódio no dia 7 de abril de 2011. Um homem invadiu a Escola Municipal Tasso da Silveira e matou 12 crianças, com idades entre 13 a 15 anos. O invasor levou um tiro na barriga disparado por um policial e, em seguida, atirou contra a própria cabeça. Outro caso que ficou marcado na história foi o ataque na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. Dois jovens invadiram a escola mataram oito pessoas. Em seguida, um dos assassinos atirou no comparsa e, em seguida, tirou a própria. Antes do ataque à escola, um comerciante havia sido assassinado pela dupla. Um dos autores do crime era o sobrinho do lojista. O ataque completou 4 anos no dia 13 de março.

Leia também

Após reclamações, ANS suspende venda de 32 planos de saúde a partir da próxima quarta-feira



Chefe do tráfico do Pará e mais 12 suspeitos são mortos em operação no Complexo do Salgueiro