Polícia Civil investiga abandono de recém-nascido encontrado por PMs em lixeira

Um recém-nascido foi encontrado abandonado em uma caçamba de lixo na região central do Rio de Janeiro, no bairro do Catumbi. A descoberta foi feita por policiais militares, que acionaram a Polícia Civil para investigar o caso. A 6ª Delegacia de Polícia (Cidade Nova) está empenhada em identificar a mãe biológica da criança e esclarecer as circunstâncias do abandono. O bebê foi resgatado no último sábado, 10, e está internado no Hospital Fernando Magalhães, em São Cristóvão, onde seu estado de saúde é considerado estável, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Os militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (São Cristóvão), responsáveis pelo resgate, retornaram à maternidade para visitar o recém-nascido, a convite da equipe médica que está cuidando dele. Enquanto isso, o Conselho Tutelar e a Justiça acompanham o caso e devem tomar uma decisão sobre a guarda da criança.

Publicado por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA