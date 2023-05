Polícia conclui inquérito do caso Marcos Marinho e procura envolvidos no crime

A Polícia Civil concluiu o inquérito que investiga o assassinato do empresário Marcos Marinho, que aconteceu em um restaurante de Feira de Santana, em março deste ano. Segundo a polícia, o mandante do crime já foi preso.

No dia 28 de abril, um homem foi preso pela Polícia Federal em Feira de Santana, onde prestou depoimento e foi encaminhado à Delegacia de Homicídios. “Com essa prisão, vamos dar andamento com as investigações em busca de cumprir os demais mandados”, declarou o delegado Rodolfo Faro, titular do DHPP.

Segundo a polícia, inquérito foi concluído e remetido ao Ministério Público na última sexta-feira (5). Agora, os executores do crime estão sendo procurados.

Relembre o crime

Marcos Edilho, de 39 anos, foi morto a tiros no dia 12 de março, enquanto estava em um restaurante. Ativo nas redes sociais, Marcos era CEO Grupo Start Holding e compartilhava nas redes sua rotina no trabalho e na vida pessoal. Ele tinha 1 milhão de seguidores no Instagram.

O ataque aconteceu na Avenida Fraga Maia, no bairro Mangabeira, por volta das 15h, segundo a Polícia Militar.

Segundo informações da Polícia Civil, Marcos estava na porta do estabelecimento, quando um carro se aproximou e os ocupantes efetuaram os disparos. Marcos estava com a mulher no restaurante, mas no momento em que houve o ataque, ela tinha ido ao estacionamento buscar a moto do casal.