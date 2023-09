Polícia conclui que motorista que atropelou Kayky Brito é inocente

A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que o motorista de aplicativo que atropelou o ator Kayky Brito, na madrugada de 2 de setembro, dirigia abaixo da velocidade permitida no trecho do Posto 6 da Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no momento do acidente. Segundo laudo pericial, que integra o relatório final da corporação, o veículo estava a 48 km/h no momento do atropelamento, sendo que a velocidade máxima permitida era de 70 km/h. Assim, de acordo com interlocutores da Polícia Civil, o entendimento é que não há razões para o indiciado de qualquer pessoa e o caso deve ser arquivado. Como o site da Jovem Pan mostrou, Kayky sofreu politrauma corporal, traumatismo craniano e está internado há 25 dias no Hospital Barra D’Or. No último dia 22, ele teve alta da UTI , mas não há previsão para saída definitiva da unidade médica. Segundo último comunicado, Kayky passa por um processo de reabilitação ortopédica e já consegue se comunicar com seus familiares. “O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito recebeu alta da unidade de terapia intensiva. Ele está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica”, diz documento assinado pelos médicos Edno Wallace, Ney Pecegueiro e Marcelo London.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga