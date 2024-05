Polícia cumpriu mandado de prisão contra acusado de estupro em Teixeira

A equipe da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Teixeira de Freitas, cumpriu mandado de prisão contra um acusado pelo crime de estupro.

Com base nas investigações a equipe destinou até o endereço do acusado localizado em Teixeira de Freitas. Para cumprir o mandado de prisão nº 302887.52.2015.8.05.0256, expedido pela 2ª Vara Criminal de Teixeira de Freitas em desfavor de VANILDO SANTOS LUZ (53 anos), que pesa acusações de estupro de vulnerável.

Durante a ação em cumprimento do mandado de prisão os investigadores solicitaram ao acusado realizar buscas na residência. Nas investigações as autoridades receberam denúncias que no dia 21 de fevereiro de 2014, sendo realizado o registro de ocorrência, relatando onde o agressor teria praticado o crime contra uma criança de apenas 06 anos, filha de sua companheira. O acusado aguardava a mãe da vítima repousar para praticar os abusos.

O acusado VANILDO SANTOS LUZ posteriormente foi transferido para a carceragem da 8ª Coordenadoria em Teixeira de Freitas.

Onde permanecerá a disposição da justiça.