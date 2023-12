Polícia do RJ prende suspeito de liderar arrastões em Copacabana

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta quarta-feira, 13, um homem suspeito de coordenar e organizar arrastões no bairro de Copacabana, zona sul da capital fluminense. Identificado como Marcos Vinicius Pereira Paiano, conhecido como “MV”, o alvo era monitorado pela polícia desde que as cenas de arrastões repercutiram na semana passada. O suspeito dormia em uma casa no município de Mesquita, na Baixada Fluminense, quando foi acordado pelos agentes de segurança e não resistiu à prisão. Também na região da Baixada, outro integrante desta quadrilha foi preso no último final de semana. Por conta da onda de arrastões que atinge a região de Copacabana, a Secretaria Estadual de Segurança Pública decidiu montar um novo esquema de segurança, com corredores de policiais militares na orla e também em uma avenida paralela à praia de Copacabana. As autoridades temem que as cenas de violência se repitam neste final de ano, quando o Rio de Janeiro atrai milhares de turistas nacionais e estrangeiros para o Réveillon da cidade, que normalmente reúne mais de 2 milhões de pessoas.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga