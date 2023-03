Depois da Libertadores, a Globo agora quer de volta a Champions

O SBT até hoje não assimilou o golpe da perda dos direitos da Copa Libertadores para a Globo. A Conmebol, depois de muito suspense, fez o anúncio no dia 12 de maio do ano passado. A emissora de Silvio Santos sentiu o baque e até perdeu muito do seu entusiasmo pelo futebol – embora tenha lhe sobrado a Copa Sul-Americana como prêmio de consolação.

Decorridos dez meses, a Globo continuou a sua odisseia em busca de eventos esportivos que, voluntaria e equivocadamente, deixou escapar durante a pandemia. Garantiu os direitos da Copa do Mundo, conseguiu o Mundial de Clubes, e agora quer porque quer a Champions League, que está com o SBT.

Segundo o Notícias da TV, a licitação foi encerrada nessa semana e cinco empresas estão na briga: Globo, SBT, Disney, Warner e Paramount. A ideia da Globo é, além do pacote para TV Aberta, também transmitir a competição na TV Fechada, através do SporTV.

Se não conseguir os direitos exclusivos na TV aberta, a Globo topa até uma operação compartilhada com o próprio SBT. Isso porque houve uma mudança na forma de negociação do torneio. A partir de agora, os pacotes serão vendidos por dias de jogos e não mais por plataforma. Ou seja, uma emissora agora só pode ser dona dos direitos de terça ou quarta-feira e não mais de toda transmissão da Champions na TV aberta.

O que parece bastante claro é que a Globo – embora não eleja culpados internamente – arrepende-se amargamente da estratégia que foi adotada, a partir de 2020, quando abriu mão de diversos eventos, sobre os quais sempre teve exclusividade.

Agora, literalmente, está correndo desesperadamente atrás do prejuízo.

