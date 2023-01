Polícia faz nova operação no aeroporto para combater tráfico de drogas

A polícia realiza mais uma operação no Aeroporto Internacional de Salvador, nesta sexta-feira (27). O objetivo é evitar a entrada de drogas, armas e o trânsito de pessoas com mandados de prisão em aberto na capital baiana, no período do Carnaval 2023.

Estão sendo realizadas buscas pessoais e em bagagens de passageiros, além da coleta de informações que poderão subsidiar investigações pelas equipes do Draco, com o apoio da Receita e da Polícia Federal. A união da tecnologia e inteligência policial, com o faro dos cães labradores Laika e Sonic, do Canil da Coordenação de Operações Especiais (COE), complementam as ações dos policiais. A Operação Voo Legal é coordenada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

O delegado Alexandre Galvão, da Coordenação de Narcóticos/Draco, destaca a importância da ação. “Além do Carnaval, estamos em período de alta estação, quando diversos eventos acontecem e há uma grande circulação de baianos e turistas. O trabalho investigativo é contínuo e ações como essas colaboram para identificações de criminosos e a retirada dos mesmos destes circuitos”, detalhou.

As operações pré-carnaval do Draco acontecem desde o ano de 2013, não tendo sido realizadas nos anos de 2021 e 2022 por conta da pandemia. Durante as edições, foram apreendidas drogas e armas e pessoas foram presas em flagrante e por força de mandado.