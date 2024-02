Polícia faz operação contra facção criminosa em comunidades do Rio; quatro são mortos e PM é baleado

A Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciaram nas primeiras horas deste terça-feira, 27, uma operação em diversas comunidades do Rio de Janeiro comandadas pelo Comando Vermelho, principal facção criminosa do Estado. O objetivo das ações é “capturar lideranças da facção criminosa que promove a maior parte dos conflitos armados”. Entre os focos estão, por exemplo, Complexo do Alemão, Complexo da Penha, Cidade de Deus e Complexo da Maré. Outras comunidades que margeiam a região também estão no cronograma de ações, como as do Flexal (Inhaúma), Engenho da Rainha, Juramentinho e IPASE (Vicente de Carvalho), Guaporé, Tinta e Quitungo (Brás de Pina e Cordovil).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Até o momento, quatro suspeitos foram mortos, outros quatro baleadas e um policial do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) foi atingido no braço e socorrido ao Hospital Central da Polícia Militar. O estado de saúde do militar é estável. A PM informa que “em diversos pontos das comunidades, os criminosos atearam fogo em barricadas e jogaram óleo nas ruas, visando dificultar a progressão das equipes”. As ações seguem em andamento. Participam da operação equipes do Comando de Operações Especiais (COE), unidades dos 1º e 2º Comandos de Policiamento de Área (CPAs) e da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, além de equipes do 18º BPM (Jacarepaguá).