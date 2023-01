Polícia faz operação contra o tráfico de drogas no terminal do ferry

A Polícia Civil deflagrou uma série de operações para impedir a entrada e a circulação de entorpecentes e armas irregulares em Salvador e Região Metropolitana (RMS), nos períodos das principais festas populares, dentre elas o Carnaval. Nesta quarta-feira (11), a Operação Mar Seguro realiza abordagens a pessoas e veículos, no terminal marítimo de Salvador.

Segundo a polícia, durante as ações, são feitas a triagem, análise e a identificação de possíveis mandados de prisão em aberto, bem como a verificação de restrição de furto e roubos de carros e motocicletas. A operação acontece por meio do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

O delegado da Coordenação de Narcóticos, Alexandre Galvão, pontuou a importância dos trabalhos em campo. “Além de neutralizar a rota de possível circulação dos materiais ilícitos, a própria atividade investigação in loco contribui para novas ações de inteligência policial sobre estes crimes”, informou.

Além das equipes do Draco, as operações têm o apoio do Canil da Coordenação de Operações Especiais (COE), que nesta quarta, conta com os cães farejadores, a labrador Laika e o pastor alemão Hoss, que realizam a possível detecção de entorpecentes em bagagens, porta-malas de veículos e outros compartimentos e objetos. A população também pode colaborar fornecendo informações para o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP), ligando 181. Não precisa se identificar.