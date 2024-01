Polícia fecha fábrica clandestina de falsificação de cerveja na zona sul de São Paulo

Uma fábrica clandestina de falsificação de cerveja foi fechada pela Polícia Civil de São Paulo, na zona sul da capital paulista. A operação ocorreu na tarde de quinta-feira, 18, no bairro Jardim Ângela, resultando na prisão de 31 pessoas. Os suspeitos estavam adulterando rótulos e tampinhas de cervejas de baixa qualidade para vendê-las como marcas renomadas, comercializando-as por preços abaixo do mercado. A ação policial foi desencadeada após denúncias de comerciantes do Bom Retiro, no centro de São Paulo. Eles desconfiaram de um caminhão que transportava as bebidas e acionaram as autoridades. Os policiais seguiram o veículo até um galpão na zona sul, onde encontraram várias pessoas em atividade, algumas utilizando uma prensa para lavar e fechar as garrafas de cerveja. Durante a fiscalização no local, os agentes identificaram a adulteração dos rótulos das garrafas, além de encontrarem uma prensa, cola e outros materiais utilizados para colocar as tampas. Foram apreendidos pelo menos 683 engradados de cervejas falsificadas, bem como milhares de rótulos e tampas usadas nas adulterações.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O caso foi registrado como associação criminosa, incluindo os crimes de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. A falsificação de bebidas representa um grave risco para a saúde pública. As bebidas adulteradas podem conter substâncias prejudiciais à saúde, como álcool de baixa qualidade, produtos químicos ou até mesmo veneno. A polícia alerta os consumidores para que fiquem atentos aos rótulos das bebidas e procurem adquirir produtos de marcas conhecidas e confiáveis. É importante verificar a procedência e a autenticidade dos produtos, a fim de evitar problemas de saúde decorrentes do consumo de bebidas falsificadas.