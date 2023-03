Polícia Federal prende casal russo foragido no Rio de Janeiro

A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (7) um casal de russos, um homem de 44 anos de idade e uma mulher de 34, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Eles estavam há mais de três anos foragidos da Justiça da Rússia e tinham entrado na lista da Difusão Vermelha da Interpol – um alerta para cooperação policial internacional.

O casal é acusado de cometer diversas fraudes empresariais, como apropriação indébita em larga escala, descumprimento proposital de compromissos contratuais e obrigações na área empresarial. Eles podem pegar até 10 anos de prisão, caso condenados pela Justiça russa.

A ação foi coordenada pelo Núcleo de Cooperação Policial Internacional do Rio de Janeiro (Interpol/PF). Os mandados de prisão preventiva para fins de extradição foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sexta-feira (3).

O pedido oficial de prisão foi formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol em Brasília. Os estrangeiros vão ficar no sistema prisional do Rio de Janeiro, até o momento da extradição definitiva para a Rússia. Além das prisões, foram apreendidos na residência do casal cerca de 30 dispositivos eletrônicos, entre eles, celulares, notebooks e tablets.