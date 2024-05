Famosos enviam ajuda para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Vários famosos estão participando da corrente de solidariedade às vítimas das chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira (7/5), por exemplo, a banda Fresno está realizando uma live especial para arrecadar dinheiro, que será destinado aos responsáveis pela assistência humanitária no estado.

Nomes como Seu Jorge, Emicida, Gustavo Mioto, Ludmilla, Junior Lima, Pitty, Di Ferrero, Dinho Ouro Preto, Jé Santiago, Derek, Rashid e muitos outros estão presentes no evento que está sendo transmitido por Igão e Mítico no Podpah e também por Casimiro Miguel na CazéTV.

Nas redes sociais, Whindersson Nunes arrecadou mais de 3 milhões de reais para enviar às vítimas no Rio Grande do Sul e está frequentemente buscando soluções para auxiliar no resgate de pessoas e animais que estão ilhados no estado por conta das chuvas e das enchentes.

Pedro Scooby

Pedro Scooby está ajudando nos resgates as vítimas das enchentes no RS Reprodução/X

Neymar mostra ajuda que enviou ao RS

Neymar usou as redes sociais para mostrar ajuda que encaminhou às vítimas das chuvas no RS Reprodução/Instagram

Rescue Efforts Continue During Floods And Landslides In Rio Grande Do Sul

PORTO ALEGRE, BRAZIL – MAY 07: Residents of the Cidade Baixa neighborhood are evacuated on a boat on May 7, 2024 in Porto Alegre, Brazil. Rescue efforts continue in Porto Alegre due to the floods caused by the heavy rains that have battered Brazilian State of Rio Grande Do Sul. A State of Public Calamity has been called by local government while 281 municipalities have been affected, thousands of people have been displaced and damages in infrastructure cause difficulties to access affected areas or big power outages around the state. (Photo by Jefferson Bernardes/Getty Images) Jefferson Bernardes/Getty Images

Whindersson Nunes

Whindersson Nunes Instagram/Reprodução

Gisele Bündchen, Anitta, Luisa Sonza, João Gomes e Felipe Neto também estão ativos no Instagram e no X, fornecendo informações para que seus seguidores saibam quais são os meios seguros de realizar doações para ajudar o povo do Rio Grande do Sul.

Rodrigo Oliveira, CEO da GR6, também arrecadou R$ 300 mil em alimentos não pereciveis, itens de higiene pessoal como pasta de dente, escovas, absorventes, fraldas de crianças e também geriatricas, sabonetes, além de rações para animais e ataduras para curativos. Neymar, por sua vez, enviou vários jatinhos com suprimentos para o sul do país.

Alguns artistas musicais como MC Hariel, MC IG, Orochi e Sorriso Maroto anunciaram que parte dos cachês dos shows realizados recentemente serão doados para as vítimas no RS.

Outras celebridades como Pedro Scooby, Lucas Chumbo e Nego Di foram para o estado realizar o auxílio presencialmente, resgatando pessoas que estão ilhadas com jet-skis e transitando com água potável e alimentos para a região. As ex-BBBs Amanda Meirelles, Marcela McGowan e Thelma Assis também viajaram para o Rio Grande do Sul, como voluntárias, para ajudar as vítimas das enchentes que atingem o estado.

O número de mortos e desaparecidos após enchentes no Rio Grande do Sul subiu, na manhã desta segunda-feira (6/5), para 83. Quatro óbitos são investigados e há 111 desaparecidos. Outras 276 pessoas ficaram feridas.

Identifique fake news com tragédia das chuvas e enchentes e não caia em golpes Fique atento a manchetes sensacionalistas, linguagem alarmista e imagens chocantes; Verifique a fonte da informação. Notícias falsas geralmente são publicadas em sites ou perfis não confiáveis, com erros de ortografia e gramática, e sem identificação clara da autoria; Consulte outras fontes confiáveis para confirmar a veracidade da informação. Sites de notícias renomados, órgãos governamentais e instituições de pesquisa podem ser boas fontes; Se você tem dúvida sobre a veracidade do conteúdo, não compartilhe.