Revolucionando a educação: Prefeitura convida cidadãos para a inauguração do CMEI Arco-Íris

Mais uma vez revolucionando a educação teixeirense com obras de excelência, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas convida a população para a inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil Arco-Íris no sábado, às 16 horas, rua Cingapura, nº 615, bairro Liberdade I.

Esta será a sexta creche a ser entregue pela administração pública aos cidadãos, que deveria ter sido entregue pelas últimas gestões após viabilização de convênio com o Governo Federal em 2013. A gestão atual prosseguiu com a obra a partir de recursos próprios do município, buscando oferecer mais um ambiente educacional de qualidade de forma rápida, responsável e transparente.

O equipamento segue o modelo Tipo 2, padrão apresentado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com capacidade de atendimento de até 188 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 94 crianças em período integral.

