Polícia Federal prende irmão do narcotraficante mais procurado do Uruguai em Foz do Iguaçu

A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira, 26, o irmão de um dos maiores narcotraficantes do Uruguai em um condomínio localizado em Foz do Iguaçu. O homem, cuja identidade não foi revelada, é foragido da justiça paraguaia, onde teve prisão preventiva decretada por tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Ele é irmão do maior procurado pela Justiça do Uruguai por tráfico internacional de drogas e atuava como intermediário deste em constantes viagens da Bolívia para o Paraguai a fim de garantir as transações ilícitas do irmão e os pagamentos necessários a organizações criminosas fornecedoras de drogas, de acordo com a Polícia Federal. O foragido estaria no Brasil para acompanhar o nascimento de seu filho, cuja mãe seria uma cidadã boliviana. Ele foi identificado na operação A Ultranza Py como peça-chave no envio de entorpecentes da América do Sul para a Europa. Os irmãos integrariam o grupo criminoso Primer Cartel Uruguayo.

