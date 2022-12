Polícia Federal retoma a emissão de passaportes

A Polícia Federal afirmou nesta segunda-feira, 26, que foi retomada a emissão de passaportes e dado início à distribuição dos documentos que estavam represados até 24 de dezembro. Em nota, a corporação informou que a entrega das cadernetas será gradual. O serviço havia sido suspenso por falta de repasse de verba do Ministério da Economia. Ainda de acordo com a PF, os prazos de entrega de novos pedidos de documentos serão normalizados “tão logo as solicitações anteriores tenham sido processadas”. A Polícia Federal orientou a todas as pessoas que solicitaram passaportes que consultem suas solicitações e somente se dirijam ao posto policial se constar o status “disponível para entrega”. A consulta pode ser realizada pela internet. A corporação ainda mencionou os “esforços conjuntos com a Casa da Moeda” para a retomada da confecção dos passaportes. O anúncio da PF veio dois dias depois de o ministro da Justiça, Anderson Torres, divulgar em suas redes sociais que a verba havia sido liberada.

*Com informações do Estadão Conteúdo