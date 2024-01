Polícia investiga desaparecimento de criança na praia da Barra da Tijuca

A polícia do Rio de Janeiro deu início nesta quinta-feira, 4, às investigações sobre o desaparecimento de Edson Davi, de apenas 6 anos, na praia da Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense. Segundo relatos da mãe, o menino estava brincando na areia próximo à barraca do pai quando desapareceu. Um funcionário do local afirmou ter visto Edson Davi pela última vez na companhia de duas crianças e um estrangeiro. Preocupado com o sumiço do filho, o pai registrou o desaparecimento e acionou o Corpo de Bombeiros para auxiliar nas buscas, tanto no mar quanto na extensão da faixa de areia da praia. Paralelamente, a 16ª DP (Barra da Tijuca) iniciou as investigações, analisando imagens de câmeras de segurança próximas ao local do incidente, após a mãe do menino mencionar a possibilidade de sequestro.

Leia também

Inmet emite alerta de chuvas intensas em diversas regiões do Brasil; veja previsão



Chuvas intensas devem causar transtornos no Sul e Sudeste nesta sexta-feira