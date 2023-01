Polícia investiga morte de estudante que teria sido estuprada em ‘calourada’ na UFPI

A Polícia Civil do Piauí está investigando a morte da estudante de jornalismo da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Janaína da Silva Bezerra, 22, durante uma festa da instituição. A jovem foi morta depois de ter sido estuprada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), o suspeito foi identificado e disse já conhecer a vítima, tendo relações em outras ocasiões. De acordo com o suspeito, por volta das 2h, os dois praticaram sexo consensual e, depois da prática ela teria ficado desacordada. O suspeito diz ainda que ficou ao lado do corpo da vítima e solicitou ajuda ao corpo de seguranças da Universidade por volta das 9h, que levou a jovem ao Hospital da Primavera, que constatou o óbito de Janaína.

De acordo com o Instituto de Medicina Legal (IML) do Piauí, a causa da morte foi um trauma raquimedular por ação contundente, ou seja, “houve uma contusão na coluna vertebral a nível cervical, o que causou a lesão da medula espinhal e a morte”. “A ação contundente pode ter sido causada por pancada, torcendo a coluna vertebral ou traumatizando, ação das mãos no pescoço com intuito de matar ou fazer asfixia, queda, luta, dentre outras possibilidades”, disse a legista em nota emitida pela SSP-PI. A Polícia solicitou a prisão preventiva do acusado, que está em custódia pelos crimes de feminicídio e estupro. Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP, estão sendo realizadas entrevistas e exames periciais para esclarecer o caso. A previsão é de que o inquérito seja concluído em até 10 dias.

