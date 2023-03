Polícia localiza cativeiro e resgata jovem sequestrada por traficante em Salvador

Uma jovem de 18 anos ficou quatro dias desaparecida após ser sequestrada por um criminoso apontado como gerente de uma facção no bairro de Valéria, em Salvador. No entanto, na tarde de sexta-feira (24), equipes da Coordenação de Operações Especiais (COE) e da 8ª Delegacia Territorial (DT) do CIA, encontraram o cativeiro e resgataram a vítima.

Sequestrada na terça-feira (21), no bairro Valéria, a jovem foi levada para um imóvel, em uma área de mata fechada, na mesma região. A vítima passou os quatro dias, em um colchão, sendo ameaçada e coagida para entregar a sua irmã, uma adolescente.

De acordo com a investigação, o objetivo do criminoso conhecido pelo apelido de “Perna” era matar a irmã da vítima, pelo fato dela manter um relacionamento com um criminoso rival.

Após registro da família, equipes da 8ª DT, com apoio da COE, iniciaram as investigações. Ações de inteligência foram desenvolvidas e o cativeiro, situado na localidade de Nova Brasília de Valéria, encontrado.

Um cerco foi montado e, no momento que uma equipe tática entrou no imóvel, Perna reagiu atirando. O traficante acabou atingido, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Com ele foram encontradas uma espingarda calibre 12 e munições.

Outros criminosos que participaram do sequestro estão sendo procurados na região.

Reencontro

Resgatada pelos policiais civis, a jovem, após hidratação, foi levada até a sede da COE, no Aeroporto Internacional de Salvador. No local, ela e a mãe puderam se reencontrar.

“Parabéns aos guerreiros da COE e da 8a DT. É por esse tipo de cena que trabalhamos todos os dias. Esse é o melhor pagamento para nós que escolhemos a carreira policial. Proteger e servir são os nossos lemas”, declarou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.